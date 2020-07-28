Каскадер Александр Микулин попал в аварию в Подмосковье

Знаменитый отечественный каскадер Александр Микулин разбил свою машину. Уточняется, что авария случилась в Московской области.
По данным СМИ, Микулина увезли в больницу. Пострадавшего прооперировали. О состоянии актера не сообщается.
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