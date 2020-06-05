Иномарку выкинуло на тротуар: в Челябинске произошло серьезное ДТП

В Челябинске произошла серьезная авария. На одном из перекрестков иномарка не пропустила другой автомобиль, из-за чего и произошло ДТП.

Уточняется, что Ford выкинуло на тротуар. По имеющимся данным, в результате случившегося никто не пострадал. Эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.







