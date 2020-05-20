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Авто

В жуткой аварии под Петербургом погибли люди

прочитано 339 раз

В Ленинградской области произошла серьезная авария. Уточняется, что водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и вылетел с дороги.

В результате случившегося погибли управлявший машиной мужчина, а также один пассажир. Обстоятельства происшествия будут выясняться экспертами, пишет газета "Петербургский дневник".

Автор: 20 мая 2020, 21:13

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