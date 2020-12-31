В Москве карета скорой помощи столкнулась с тремя машинами

Поступило сообщение о ДТП, которое произошло на юге Москвы. Сообщается, что карета скорой помощи столкнулась с тремя машинами.
В результате случившегося пострадал один человек, передает Москва 24. Обстоятельства аварии выясняются.
Поступило сообщение о ДТП, которое произошло на юге Москвы. Сообщается, что карета скорой помощи столкнулась с тремя машинами.
В результате случившегося пострадал один человек, передает Москва 24. Обстоятельства аварии выясняются.
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