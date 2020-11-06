Фура врезалась в отбойник на МКАДе

В районе первого километра МКАД на внешней стороне дороги фура врезалась в отбойник со стороны обочины, передает сетевое издание "Москва 24". Причины произошедшего устанавливаются. Из-за аварии поблизости образовалась пробка.
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