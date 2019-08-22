Есть пострадавшие: под Москвой пассажирский автобус опрокинулся в кювет

Пассажирский автобус, который вез людей из Пскова в Москву, опрокинулся на трассе. В результате случившегося восемь человек получили травмы различной степени тяжести.
По данным телеканала "360", водитель мог заснуть за рулем. На месте ЧП сейчас работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
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