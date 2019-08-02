Пятеро погибших: на Ставрополье автобус врезался в грузовик

В пятницу, 2 августа, в Апанасенковском районе Ставропольского края произошла страшная авария. На 420-м километре трассы Астрахань – Элиста – Ставрополь рейсовый автобус врезался в грузовик, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
В результате погибли пять человек, включая водителя автобуса. 18 получили травмы разной степени тяжести, 14 обратились за медицинской помощью – их доставили в больницу, передает RT.
По предварительной версии, причиной ДТП стала усталость водителя автобуса. У мужчины были проблемы со здоровьем. Движение по участку, где произошла авария, затруднено, передает телеканал "360".
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