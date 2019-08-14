Погибла женщина: в Башкирии произошла страшная авария

В Стерлитамакском районе Башкирии произошла серьезная авария. На 27-м километре трассы "Стерлитамак-Салават" столкнулись автомобили Datsun on-DO и ВАЗ-2114.
В результате ДТП погибла пассажирка иномарки. Три человека, включая маленького ребенка, получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители, сообщает ToDay News Ufa.
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