В Абхазии в ДТП погибла россиянка

В пятницу, 12 июля, в курортном городе Гагре туристический автобус Volkswagen Caravelle столкнулся с легковым автомобилем Honda Fit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство в Абхазии.
В результате аварии погибли два пассажира, среди них – россиянка. Еще семеро человек, включая пятерых граждан России, получили травмы средней степени тяжести. Оба водителя находятся в критическом состоянии.
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