В Абхазии в ДТП погибла россиянка

В пятницу, 12 июля, в курортном городе Гагре туристический автобус Volkswagen Caravelle столкнулся с легковым автомобилем Honda Fit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство в Абхазии.

В результате аварии погибли два пассажира, среди них – россиянка. Еще семеро человек, включая пятерых граждан России, получили травмы средней степени тяжести. Оба водителя находятся в критическом состоянии.