В Ижевске сбили 10-летнего ребенка

В Ижевске автомобиль сбил 10-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил многочисленные травмы.
Уточняется, что наезд совершил водитель иномарки "Мазда-Демио". При этом ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода, сообщает udm-info.ru.
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