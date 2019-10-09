В Башкирии водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В Башкирии произошло мертельное ДТП. Под колесами иномарки погиб пешеход.
Издание ToDay News Ufa уточняет, что водитель "Renault Duster" совершил наезд на 52-летнюю женщину. По словам автолюбителя, женщина шла по краю проезжей части без световозвращающих элементов на одежде.
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