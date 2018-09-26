В Ижевске в перевернувшейся иномарке пострадали три ребенка

Поздним вечером 25 сентября напротив дома №16 по Союзной улице в Ижевске перевернулся автомобиль BMW, передает портал udm-info.ru. В результате ДТП водитель – 35-летний мужчина – и его пассажиры – три 14-летние девочки – получили травмы. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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