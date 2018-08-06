В Нижнем Новгороде "Газель" с картофелем протаранила грузовик

На въезде в Нижний Новгород по Московскому шоссе груженная картофелем "Газель" врезалась в остановившуюся на светофоре многотонную фуру, передает портал newsnn.ru. В результате кабина автомобиля сильно деформировалась. Доставать водителя "Газели" пришлось с помощью специального инструмента. После этого мужчина был доставлен в больницу.
Названы главные любители однополой любви
Артист сообщил грустную новость
Сергей Жорин дал понять, что юмористка счастлива
Модель похвасталась новыми снимками в Сети