Двое детей пострадали в ДТП с коровой

Возле деревни Воронцово в Островском районе Псковской области мотоцикл "ИЖ Планета", за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, врезался в корову. В результате ДТП пострадали три пассажира транспортного средства: женщина 1990 года рождения, мальчик 2012 года рождения и девочка 2014 года рождения, сообщает FlashNord. Мальчику потребовалась госпитализация.
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