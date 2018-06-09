Жертве жуткого ДТП под Казанью оторвало голову

В ночь на 9 июня на проспекте Мира в Набережных Челнах в Республике Татарстан автомобиль ВАЗ-2109 врезался в грузовик со строительной вышкой, передает портал inkazan.ru. Выпирающая часть конструкции грузового автомобиля буквально срезала крышу легковушки. Согласно официальным данным, водитель был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажир скончался от "травм, не совместимых с жизнью". По словам очевидцев, несчастному оторвало голову. Свидетели сделали фото последствий жуткого ДТП.