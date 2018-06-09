Намоталась на столб: очевидцы сняли последствия страшной аварии

Иномарка Toyota умудрилась боком врезаться в фонарный столб на Одесской улице в Тюмени, передает портал nashgorod.ru. Автомобиль получил заметные повреждения и из-за необычной траектории движения буквально обвился вокруг препятствия. В результате ДТП пострадали два человека – женщина-водитель и ее пассажирка. Их доставили в больницу. Очевидцы сфотографировали последствия аварии.