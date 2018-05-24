В центре Москвы перекрыли улицу

На время празднования Дня славянской письменности и культуры в центре Москвы перекрыли для движения транспорта улицу Ильинку, передает сетевое издание m24.ru. Проехать по ней от Биржевой до Красной площади будет невозможно до 15:00.

Для посещения закрыты Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Вместо этого гостям города предлагают концерт "Когда мои друзья со мной!", во время которого будут исполнены хиты советских авторов, а также русские и белорусские народные песни.