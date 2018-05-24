Автобус насмерть сбил малыша на глазах семилетней сестры

В селе Айлино Саткинского района Челябинской области рейсовый автобус сбил шестилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде вне пешеходного перехода, сообщает Ura.ru. Водитель пытался затормозить, однако не успел и сбил ребенка.
От полученных травм тот скончался на месте до прибытия скорой помощи. ДТП случилось на глазах семилетней сестры мальчика. Дети гуляли без родителей.
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