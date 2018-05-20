В Москве иномарка насмерть сбила пожилого пешехода

В ночь на 20 мая в районе дома 43 на Дмитровском шоссе в Москве иномарка Kia Rio сбила мужчину, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, передает агентство городских новостей "Москва". Пострадавший – неизвестный мужчина возрастом около 60 лет – скончался на месте. За рулем автомобиля находился водитель 1988 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка.
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