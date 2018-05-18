В Чечне в жуткой аварии погибли пять человек

На ведущей в город Урус-Мартан дороге, примерно в десяти километрах от федеральной трассы "Кавказ" в Урус-Мартановском районе Чечни столкнулись три автомобиля - BMW, LADA Priora и ВАЗ-2114, передает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД при МВД по республике. В результате ДТП две машины загорелись. Погибли пять человек. Единственный выживший – водитель ВАЗ-2114 – доставлен в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.