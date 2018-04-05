В Москве пьяный водитель BMW протаранил остановку

В столице мужчина на черном BMW влетел в остановку общественного транспорта. ДТП произошло на улице Москворечье, передает Пятый канал.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. По словам свидетелей аварии, водитель иномарки был пьян. Информация проверяется.
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