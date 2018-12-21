Полиция Омска дала шанс сбившему пешехода водителю на явку с повинной

Полиция Омска призвала водителя, объявленного в розыск, явиться в участок с повинной. Мужчина скрылся с места ДТП после того, как сбил пешехода, передает портал gorod55.ru.
Уточняется, что инцидент произошел в минувшую среду. Пострадавший пешеход был госпитализирован – водитель иномарки сбил его, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте. Теперь виновник ДТП объявлен в розыск.
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