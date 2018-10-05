Под Тверью в жутком ДТП погибли 13 человек

Под Тверью, недалеко от села Некрасово, произошла авария. Владелец маршрутки, который стал участником смертельного ДТП, перевозил пассажиров незаконно.
По предварительной информации, маршрутка выехала на полосу встречного движения, из-за чего столкнулась с автобусом "ЛиАЗ". В результате ЧП погибли 13 человек. Сейчас на месте происшествия работают эксперты, передает newsnn.ru.
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