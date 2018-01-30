Водители устроили драку после ДТП под Москвой

В Подольске, на перекрестке в микрорайоне Кузнечики, произошло ДТП. По данным сайта "Подмосковье сегодня", автоледи въехала в чужую машину, разбив заднюю фару. Из автомобилей тут же выбежали мужчины, один из них был вооружен железным прутом.

До приезда полиции участники потасовки успели нанести друг другу удары. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.