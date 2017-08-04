В Москве хотят ввести фиксированные тарифы для такси

Столичные власти могут ввести фиксированные тарифы для поездок на такси. Подобная инициатива изучается в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Нововведение может вступить в силу уже в 2018 году во время чемпионата мира по футболу. "Мировая практика говорит о том, что подобного рода поездки всегда находятся в зоне тарифного регулирования. Это застрахует пассажиров от переплаты", – цитирует сетевое издание m24.ru главу департамента Дмитрия Пронина.