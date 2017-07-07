Известный писатель выстрелил в лицо велосипедисту в Москве
Инцидент произошел на юго-востоке Москвы на улице Федора Полетаева, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Писатель вместе с супругой возвращался из магазина. Следовавший за ними велосипедист Сабетский попросил их уступить дорогу, однако пара проигнорировала просьбу.
"Меня окликнули сзади, я обернулся – и увидел велосипедиста", – рассказал Владимир Токарев. "Слово за слово. Он меня назвал быдлом, я ответил: "Сам ты быдло", – вспомнил он.
Через некоторое время мужчины начали драться, и Сабетский повалил Токарева на землю. Велосипедист избил писателя до такой степени, что у того из носа пошла кровь. В ответ бизнес-тренер достал травматический пистолет "ОСА" и трижды выстрелил в лицо обидчику световыми патронами.
Вскоре драчунов доставили в больницу. Медики диагностировали у писателя перелом носа и сотрясение мозга, а у велосипедиста – огнестрельное ранение лица. В отношении Владимира Токарева возбуждено уголовное дело по статье "Превышение пределов необходимой самообороны".
Так вот если такая ситуация случится, то я лучше сяду за превышение необходимой самообороны, чем я или кто-то из моих близких пострадает.— Дураки & Дороги (@AkalemaTor) 4 июля 2017 г.
Примечательно, что дела по этой статье возбуждаются сравнительно часто. Например, 5 июля 2017 года 39-летний житель Самарской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой и избил ее. Женщина попыталась спастись, схватив нож и ударив супруга в грудь. В результате он скончался, а его убийцу обвинили в превышении пределов самообороны.
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