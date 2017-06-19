Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда

Трагедия на почве любви и страсти разыгралась 18 июня в городе Местре, недалеко от Венеции. Там 50-летний Стефано Перале разделался со своей возлюбленной и ее бойфрендом.

Мужчина, терзаемый муками ревности и уязвленным самолюбием, придумал план мести. Он позвал неверную 30-летнюю избранницу Анастасию Шакурову и ее нового 31-летнего любовника Биаджио Джуниора Буономо на ужин. Во время встречи Перале отравил их наркотическими веществами.

После "свидания" "Отелло" задушил девушку, а молодого человека забил палкой, передает Romagna Noi. О произошедшем убийца сам сообщали в полицию, позвонив стражам порядка по телефону. Однако на первом же допросе мужчина воспользовался правом хранить молчание.

Убийства на почве ревности совершаются и в России. Несколько лет назад подобный громкий случай произошел в Санкт-Петербурге. Напомним, там 34-летний полицейский зарезал свою жену и ранил ее любовника. После этого он убил себя, нанеся удар ножом в сердце. Женщина вместе с сожителем пыталась спрятаться от мужа у подруги, и собиралась подавать на развод.

Ранее в Ростовской области охваченный ревностью 86-летний пенсионер убил свою 87-летнюю жену. Престарый мужчина нанес своей суженой смертельный удар табуреткой. В полицию обратились встревоженные соседи. Наряд прибыл по вызову уже через десять минут, однако спасти пенсионерку не удалось.