В Москве водителей призвали пересесть на метро и автобусы

В столице автомобилистам порекомендовали отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Как пояснили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, это необходимо из-за надвигающегося на мегаполис ливня с градом, передает РИА Новости.
Ранее МЧС сообщило, что 12 июля в Москве ожидается ливень, гроза и град. В сообщении отмечалось, что при непогоде растет вероятность падения деревьев, повреждения линий электропередачи и рекламных щитов, что может осложнить транспортную обстановку в городе.
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