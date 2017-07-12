В Москве водителей призвали пересесть на метро и автобусы

В столице автомобилистам порекомендовали отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Как пояснили в информационном центре транспортного комплекса Москвы, это необходимо из-за надвигающегося на мегаполис ливня с градом, передает РИА Новости.

Ранее МЧС сообщило, что 12 июля в Москве ожидается ливень, гроза и град. В сообщении отмечалось, что при непогоде растет вероятность падения деревьев, повреждения линий электропередачи и рекламных щитов, что может осложнить транспортную обстановку в городе.