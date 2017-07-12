В Москве таксист сбежал после смертельного наезда на девушку

Такси желтого цвета с надписью "Яндекс. Такси" марки Ford сбило 30-летнюю Татьяну Муратову в тот момент, когда она шла по пешеходному переходу, передает Life.ru. Спустя две недели девушка скончалась в реанимации не приходя в сознание. Водитель был задержан на месте, однако, предъявив документы, сбежал. Где мужчина находится сейчас, неизвестно. Отметим, машина принадлежит компании ООО "Сигма", которая сотрудничает с сервисом "Яндекс. Такси". При этом в момент аварии водитель выполнял заказ службы такси "Некси".