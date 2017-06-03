В Москве поймали угонщиков Mercedes

Столичные правоохранители задержали угонщиков Mercedes. Двое злоумышленников набросились с ножом на владельца машины, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Преступников удалось поймать после введения плана "Перехват". Подозреваемые были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, передает РИА Новости.
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