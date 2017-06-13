Известный скульптор погиб в ДТП под Краснодаром

Известный российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Аполлонов погиб в результате аварии на трассе поселок Верхнебаканский-Краснодар в районе станицы Северской в Краснодарском крае, передает РИА Новости. В момент ДТП мужчина находился на пассажирском сидении в автомобиле Lada Priora. Столкновение с отечественной машиной допустила 38-летняя водитель Chevrolet, которая не уступила ему дорогу при повороте налево. Водитель и еще один пассажир Lada Priora были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Водитель Chevrolet обратилась за медицинской помощью на следующий день после аварии. По факту произошедшего проводится проверка.

Александр Аполлонов родился 11 августа 1947 года. Среди его наиболее известных работ "Обелиск, посвященный 200-летию Кубанского казачьего войска" (1999 год, Краснодар), "Памятник воинам-кубанцам, погибшим при исполнении интернационального долга в Афганистане" (2000 год, Краснодар), "Памятник казакам – основателям Кубани и кубанских станиц" (2005 год, Краснодар), "Памятник императрице Екатерине Великой" (2005–2006 годы, Краснодар), а также два памятника Высоцкому – в Приэльбрусье (2013 год) и в Симферополе (2014 год).