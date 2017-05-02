Учить водить будут по-новому

Минтранс поддержал предложения автошкол по изменению программ обучения будущих водителей. В частности, в курс предлагается добавить больше практики и уделить больше внимания приобретению навыков контраварийного вождения.

Кроме того, экспертное сообщество настаивает на сокращении лишних технических часов в пользу необходимых практических навыков – например, умения парковаться. Могут измениться и правила обучения для водителей-профессионалов. При этом стоимость обучения может вырасти.

"Это не означает, что программа обучения для водителей-непрофессионалов будет ослаблена, напротив, часы, выделенные на обучение, мы предлагаем перераспределить более эффективно, – цитирует главу "Гильдии автошкол" Сергея Лобарева "Газета.Ru". Большинство предложений этой организации Минтранс уже поддержал.

Главный принцип нововведений – меньше теории и больше ежедневно необходимых практических навыков. Например, это умение самостоятельно оформить мелкое ДТП по европротоколу. Также в числе предложений гильдии – увеличение количества часов практики вождения в реальных условиях и включение в курс обучения шести часов контраварийной подготовки.

Эксперты предлагают добавить отдельный блок в программу обучения профессионалов. По окончании курсов водители будут получать сертификат профессиональной компетентности, соответствующий европейским стандартам.

Вместе с тем, эксперты не исключают, что стоимость обучения как для профессионалов, так и для обычных водителей, может повыситься. "Мы прогнозируем, что средняя стоимость услуги для любителей вырастет до 55 тысяч, а для профессионалов – до 120–130 тысяч рублей", – говорит Лобарев.