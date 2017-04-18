Светофоры в Москве пообещали привести в порядок к середине мая

Все установленные в Москве светофоры будут приведены в порядок к середине мая, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. В настоящий момент от грязи очищены свыше половины всех регулирующих дорожное движение в столице устройств, передает НСН. Всего в городе действуют порядка 2,4 тысячи светофоров.