Светофоры в Москве пообещали привести в порядок к середине мая

Все установленные в Москве светофоры будут приведены в порядок к середине мая, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. В настоящий момент от грязи очищены свыше половины всех регулирующих дорожное движение в столице устройств, передает НСН. Всего в городе действуют порядка 2,4 тысячи светофоров.
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