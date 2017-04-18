На набережной в Петербурге сожгли Range Rover
Горящий внедорожник и работу пожарных снял на видео очевидец событий. Запись опубликовал портал Life.ru. Владелец Range Rover утверждает, что пожар начался не случайно. По его словам, кто-то облил капот машины бензином и совершил поджог. Сообщается, что высота пламени достигала второго этажа дома, рядом с которым стоял припаркованный автомобиль.
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