Водитель Mercedes наехал на активистов "СтопХама"

В Москве водитель Mercedes чуть не задавил общественников из-за наклейки, которую они прикрепили на его авто. Мужчина набросился на активистов "СтопХама", пытавшихся пристыдить водителя за езду по тротуарам и парковку в неположенном месте.

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