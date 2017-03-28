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Авто

Водитель Mercedes наехал на активистов "СтопХама"

Фото: wikipedia.org
В Москве водитель Mercedes чуть не задавил общественников из-за наклейки, которую они прикрепили на его авто. Мужчина набросился на активистов "СтопХама", пытавшихся пристыдить водителя за езду по тротуарам и парковку в неположенном месте.
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Общественники обратили внимание на едущий по тротуару возле одной из столичных школ Mercedes. По их словам, в это время водитель говорил по телефону, припарковавшись затем на пешеходной дорожке.

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Активисты пытались пообщаться с водителем, постучав в окно автомобиля. Однако он снова начал движение, не обращая внимание на стоящего на пути человека, передает РЕН ТВ. В итоге молодые люди наклеили на автомобиль наклейку "СтопХам", чем окончательно разозлили нарушителя.

Мужчина устроил потасовку с руганью. Кроме того, он попытался выбить камеру у одного из общественников, сломав ее. После этого активисты вызвали полицию. Пока стражи порядка добирались, водитель покинул место происшествия.

Общественники дали показания полицейским. У молодых людей принято заявление, по факту произошедшего начата доследственная проверка. Инцидент был снят на видео. На кадрах помимо прочего зафиксировано рукоприкладство со стороны водителя. В основном, прохожие встали на сторону активистов. Вместе с тем были и те, кто попенял общественникам на недостаточное понимание людей, пускай и не совсем культурных. 

Автор: Людмила Фоканова28 марта 2017, 19:10

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