У москвички требуют 30 тысяч за парковку у дома

Территория платной парковки в Москве постепенно расширяется, захватывая все новые области столицы. При этом жителей города успокаивают, что тратить огромные деньги на то, чтобы просто парковать собственные машины у своих домов им не придется – достаточно оформить резидентное разрешение. Однако наличие подобного документа не помогло Ирине Сильченко, которая оставила свою машину на 12 дней на соседней улице и теперь должна выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, передает сетевое издание m24.ru. Согласно резидентному разрешению она могла свободно парковать свой автомобиль на платных парковках в Восточном Измайлове. При этом граница двух районов проходит по разделительной полосе 9-й Парковой улицы и там документ законной силы уже не имеет. В Московском парковочном пространстве подчеркнули, что штраф выписан законно – автомобиль был оставлен не в том районе, который указан в разрешении.