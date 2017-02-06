Porsche Cayenne протаранил такси на западе Москвы

В Москве столкнулись автомобиль Porsche Cayenne и желтое такси. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Инцидент произошел днем 6 февраля на западе столицы. На Ломоносовском проспекте, в районе пересечения с Менделеевской улицей, столкнулись два автомобиля.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Сообщается, что движение транспорта в районе аварии затруднено.