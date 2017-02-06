Штраф пришел жительнице столицы несмотря на то, что у нее оформлено резидентное разрешение
Бюджетный седан оснаcтили как автомобиль премиум-класса
Porsche Cayenne протаранил такси на западе Москвы
Инцидент произошел днем 6 февраля на западе столицы. На Ломоносовском проспекте, в районе пересечения с Менделеевской улицей, столкнулись два автомобиля.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Сообщается, что движение транспорта в районе аварии затруднено.
Пользователи Сети уличили популярную ведущую в обмане
После увеличения груди актриса четыре дня истекала кровью
Исполнитель достойно ответил легенде кино
В центре украинского Днепра хотят установить памятник знаменитому Ждуну