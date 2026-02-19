Россияне всё чаще выбирают Европу для переезда: почему растёт интерес к Румынии и Болгарии

За последние годы отношение россиян к миграции сильно поменялось. Сегодня многие уже не воспринимают переезд в Европу как что-то далёкое и недосягаемое. Всё больше людей думают о нем как о реальном варианте, чтобы открыть новые возможности для работы и бизнеса, найти стабильность, безопасность, да и просто жить в более понятной и надёжной правовой системе.

В России всё больше внимания уделяют странам Восточной Европы, особенно Румынии и Болгарии, на фоне растущего интереса к ЕС в целом. Эти страны привлекли внимание тем, что здесь можно жить относительно недорого, оформить все официально и при этом удобно добираться до разных мест.



Основными причинами являются:

развитая инфраструктура и социальные стандарты;

стабильная финансовая система;

доступ к европейскому рынку труда;

возможность получения ВНЖ и второго гражданства

перспектива свободного перемещения внутри ЕС.

Важно и то, что европейские страны предлагают разнообразные основания для легализации: работа, учёба, бизнес, семейные обстоятельства, гуманитарные программы.

Румыния: рост интереса как к «входу» в ЕС

Для многих россиян Румыния стала одним из самых приоритетных направлений. Сегодня всё больше людей рассматривают эту страну как точку доступа к возможностям Европейского союза.



Особенно интересно проследить изменения, которые происходят с оформлением румынского гражданства по упрощенной программе. Согласно данным Le Monde с ссылкой на румынские власти, после 2022 года количество заявлений от россиян сильно выросло: в 2023 году поступило 6 658 заявлений, а в 2024 — уже 4 574. За весь период с 2012 по февраль 2022 года всего было подано лишь 5 262 заявления.



Судя по этим цифрам, можно сказать, что Румыния превратилась в один из самых популярных маршрутов для россиян, которые хотят легализоваться в Восточной Европе.



Еще одним плюсом является то, что цены на жилье и услуги здесь гораздо ниже, чем в Западной Европе. При этом можно жить в стране с перспективой дальнейшего переезда внутри ЕС.

Болгария: комфортный климат, цены и понятная адаптация

Похожая ситуация наблюдается и в Болгарии. В последние годы эта страна активно укрепляет позиции как удобное направление для тех, кто хочет жить в Европе без чрезмерных расходов.

Среди причин популярности Болгарии часто называют:

мягкий климат и комфортные условия жизни;

относительно низкую стоимость аренды и продуктов;

возможности регистрации бизнеса и получения статуса резидента.

Косвенно рост интереса подтверждается и общей статистикой. Национальный статистический институт Болгарии сообщает, что в 2024 году количество выданных разрешений типа Single Permit (разрешение на проживание и работу) выросло на 64,3% по сравнению с 2023 годом.



Хотя эти данные отражают миграционные тенденции в целом, они показывают важный факт: Болгария становится всё более востребованной страной для долгосрочного проживания иностранцев.

Почему Восточная Европа выигрывает конкуренцию

Если ещё несколько лет назад многие россияне ориентировались на Германию, Францию, Италию или Испанию, сегодня всё больше людей выбирают более прагматичный подход: сначала закрепиться в стране с доступными условиями, а затем при необходимости переезжают в другую страну.

Румыния и Болгария подходят под эту стратегию по нескольким причинам:



1. Более доступный уровень расходов. По сравнению с западноевропейскими странами здесь ниже стоимость аренды, коммунальных услуг и повседневной жизни.



2. Понятные маршруты легализации. В обеих странах существуют механизмы получения ВНЖ через работу, бизнес, учёбу или второго гражданства по упрощенным программа.



3. Возможность «европейской базы». Даже при отсутствии цели немедленно переехать в крупные страны ЕС, многие рассматривают Румынию и Болгарию как удобный старт для адаптации и интеграции.



4. Психологический фактор. Для части россиян Восточная Европа воспринимается как более «мягкая» среда для переезда: проще адаптация, легче язык, ближе культурный контекст.

Тренд будет усиливаться

Эксперты из Jurpass отмечают, что интерес к переезду в европейские страны среди россиян в ближайшие годы будет сохраняться. На это влияют как экономические причины, так и стремление к стабильности, безопасности и долгосрочным жизненным перспективам.



Румыния и Болгария выглядят логичным выбором, сочетая европейский статус с доступной жизнью и реальными механизмами легализации для выстраивания новой стратегии в Европе.