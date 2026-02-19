Обновленный формат аптек сокращает путь к нужным лекарствам

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Четверг 19 февраля

12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить
Обновленный формат аптек сокращает путь к нужным лекарствам

Обновленный формат аптек сокращает путь к нужным лекарствам
63

Обновленный формат аптек значительно сокращает путь к необходимым вам лекарственным средствам. Интеграция онлайн-заказов в розничную сеть делает процесс поиска и получения товаров максимально рациональным и современным.

На улицах Самары привычные вывески «Будь Здоров» постепенно сменяются на «Здравсити Аптека», что отражает полную перестройку для покупателей работы точек. Новый формат предполагает интеграцию цифровых инструментов в традиционную аптечную сеть, что делает процесс поиска и получения лекарств более быстрым.

Путь к лекарствам становится короче

В обычных аптеках поиск нужного препарата, обход нескольких пунктов, ожидание в очереди могли занимать значительное время, особенно в оживленные часы. Переход на новый формат аптеки предполагает упрощение взаимодействия с клиентом путем объединения онлайн– и офлайн-процессов.

Обновлённая «Здравсити Аптека» предлагает:

  • возможность проверки наличия препарата через онлайн-сервис zdravcity.ru;
  • оформление предзаказа с выбором удобной точки выдачи;
  • автоматизированную систему распределения заказов внутри аптеки;
  • сокращение времени ожидания на кассе благодаря предварительной подготовке заказа.

Эти изменения обеспечивают более рациональное использование времени покупателя, исключая вероятность того, что нужного лекарства не окажется.

Список точек «Здравсити Аптека» в шаговой доступности

Сеть «Здравсити Аптека» охватывает практически все районы Кирова, а также других регионов России. Это позволяет покупателям получать нужные лекарства рядом с домом, сокращая дорогу и время визита.

Актуальный список адресов ближайших пунктов «Здравсити Аптека»:

  • Самарская область, Новокуйбышевск, улица Свердлова, 4
  • г. Самара, бульвар Ивана Финютина, 31
  • г. Самара, Галактионовская улица, 23
  • г. Самара, Клиническая улица, 23
  • г. Самара, Пугачёвский тракт, 19

Как оформить покупку: простая инструкция для посетителей

Современная система обслуживания сочетает привычный визит в аптеку и онлайн-возможности. Чтобы покупатели могли быстро разобраться в новом формате, разработана удобная и короткая последовательность действий.

  • Перейдите на сайт zdravcity.ru для поиска препарата по названию или активному веществу. Доступна информация о наличии товаров и их ценах в ближайших точках.
  • Выберите удобную аптеку для получения. После добавления товаров в корзину система предложит список адресов рядом с домом, работой или по пути.
  • Оформите предзаказ. Нужные позиции фиксируются, а персонал выбранной аптеки начинает комплектацию заранее.
  • Уведомление о готовности приходит после проверки наличия всех позиций. Можно забрать заказ в любой момент в рамках режима работы точки.
  • Получите заказ без ожидания. На месте достаточно назвать номер предзаказа.

Каждый житель Краснодара может лично убедиться в преимуществах такого формата, посетив ближайший пункт «Здравсити Аптека».

Преимущества нового формата

Цифровизация физических точек с интеграцией в них онлайн-сервиса влияют на повседневный опыт покупателей, делая его более рациональным, комфортным.

Основные преимущества:

  • сокращение времени на посещение аптеки;
  • уверенность в наличии нужного лекарства;
  • возможность выбора удобного способа получения — в аптеке или с доставкой;
  • минимизация риска отсутствия препаратов на пике повышенного спроса.

Такая система особенно актуальна для семей с детьми, пожилых людей, жителей с ограниченной мобильностью, которым важно быстро, удобно, гарантированно получать на руки необходимые лекарственные средства.

Россияне всё чаще выбирают Европу для переезда: почему растёт интерес к Румынии и Болгарии

Россияне всё чаще выбирают Европу для переезда: почему растёт интерес к Румынии и Болгарии
За последние годы отношение россиян к миграции сильно поменялось. Сегодня многие уже не воспринимают переезд в Европу как что-то далёкое и недосягаемое. Всё больше людей думают о нем как о реальном варианте, чтобы открыть новые возможности для работы и бизнеса, найти стабильность, безопасность, да и просто жить в более понятной и надёжной правовой системе. В России всё больше внимания уделяют странам Восточной Европы, особенно Румынии и Болгарии, на фоне растущего интереса к ЕС в целом.

Что учитывать при покупке ванны?

Что учитывать при покупке ванны?
Покупка ванны – не выбор сантехники, а решение на годы вперед. От нее зависит, будет ли вечерний ритуал расслаблением или источником раздражения: скрип, быстрая остывающая вода, неудобные бортики или теснота. Подготовили для вас самое важное, что реально влияет на выбор, опираясь на опыт реальных ремонтов, отзывы и предложения ведущих магазинов. Размер имеет значение и форма тожеВанная комната в типичной квартире — это часто крошечное пространство, где нужно уместить не только ванну, но и раковину, стиралку и полочки с косметикой.

Александр Гриф: цифровой суверенитет со смыслом

Александр Гриф: цифровой суверенитет со смыслом
Александр Александрович Гриф – предприниматель, общественно-политический деятель и эксперт по цифровому, когнитивному и технологическому суверенитету. Мы порой случайно открываем для себя деятелей, которые незаметно формируют ключевые тренды.

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта
В современном мире, где объем информации стремительно растет, потребность в точной и быстрой транскрибации аудио– и видеоматериалов становится все более актуальной.

Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир"

Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир"
Компания "Авивир" (Avivir) развивает комплексные проекты в сфере здравоохранения – от фармацевтики до социальной инфраструктуры. Одним из ключевых направлений стал бренд витаминов и БАДов MINDLY. Это не просто линейка добавок, а полноценная платформа с собственным RnD-центром. О современных тенденциях в инновационной и персонализированной витаминотерапии рассказала в интервью врач-эндокринолог и медицинский директор MINDLY – Карина Аврамова. «Авивир» — компания, занимающаяся комплексными проектами в сфере здравоохранения – от разработки и дистрибуции фармацевтических и парафармацевтических продуктов до строительства и оснащения объектов социальной инфраструктуры.

