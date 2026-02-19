Обновленный формат аптек сокращает путь к нужным лекарствам

Обновленный формат аптек значительно сокращает путь к необходимым вам лекарственным средствам. Интеграция онлайн-заказов в розничную сеть делает процесс поиска и получения товаров максимально рациональным и современным.

На улицах Самары привычные вывески «Будь Здоров» постепенно сменяются на «Здравсити Аптека», что отражает полную перестройку для покупателей работы точек. Новый формат предполагает интеграцию цифровых инструментов в традиционную аптечную сеть, что делает процесс поиска и получения лекарств более быстрым.

Путь к лекарствам становится короче

В обычных аптеках поиск нужного препарата, обход нескольких пунктов, ожидание в очереди могли занимать значительное время, особенно в оживленные часы. Переход на новый формат аптеки предполагает упрощение взаимодействия с клиентом путем объединения онлайн– и офлайн-процессов.

Обновлённая «Здравсити Аптека» предлагает:

возможность проверки наличия препарата через онлайн-сервис zdravcity.ru;

оформление предзаказа с выбором удобной точки выдачи;

автоматизированную систему распределения заказов внутри аптеки;

сокращение времени ожидания на кассе благодаря предварительной подготовке заказа.

Эти изменения обеспечивают более рациональное использование времени покупателя, исключая вероятность того, что нужного лекарства не окажется.

Список точек «Здравсити Аптека» в шаговой доступности

Сеть «Здравсити Аптека» охватывает практически все районы Кирова, а также других регионов России. Это позволяет покупателям получать нужные лекарства рядом с домом, сокращая дорогу и время визита.

Актуальный список адресов ближайших пунктов «Здравсити Аптека»:

Самарская область, Новокуйбышевск, улица Свердлова, 4

г. Самара, бульвар Ивана Финютина, 31

г. Самара, Галактионовская улица, 23

г. Самара, Клиническая улица, 23

г. Самара, Пугачёвский тракт, 19

Как оформить покупку: простая инструкция для посетителей

Современная система обслуживания сочетает привычный визит в аптеку и онлайн-возможности. Чтобы покупатели могли быстро разобраться в новом формате, разработана удобная и короткая последовательность действий.

Перейдите на сайт zdravcity.ru для поиска препарата по названию или активному веществу. Доступна информация о наличии товаров и их ценах в ближайших точках.

Выберите удобную аптеку для получения. После добавления товаров в корзину система предложит список адресов рядом с домом, работой или по пути.

Оформите предзаказ. Нужные позиции фиксируются, а персонал выбранной аптеки начинает комплектацию заранее.

Уведомление о готовности приходит после проверки наличия всех позиций. Можно забрать заказ в любой момент в рамках режима работы точки.

Получите заказ без ожидания. На месте достаточно назвать номер предзаказа.

Каждый житель Краснодара может лично убедиться в преимуществах такого формата, посетив ближайший пункт «Здравсити Аптека».

Преимущества нового формата

Цифровизация физических точек с интеграцией в них онлайн-сервиса влияют на повседневный опыт покупателей, делая его более рациональным, комфортным.

Основные преимущества:

сокращение времени на посещение аптеки;

уверенность в наличии нужного лекарства;

возможность выбора удобного способа получения — в аптеке или с доставкой;

минимизация риска отсутствия препаратов на пике повышенного спроса.

Такая система особенно актуальна для семей с детьми, пожилых людей, жителей с ограниченной мобильностью, которым важно быстро, удобно, гарантированно получать на руки необходимые лекарственные средства.