Что учитывать при покупке ванны?

Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Вторник 10 февраля

14:46Что учитывать при покупке ванны? 14:32"Раскачаться" не получится: врачи назвали реальную причину упадка сил в конце зимы 13:26ТЕСТ: 5 вопросов о жизни в СССР, на которых "валятся" даже рожденные в 70-х 12:18"Исчезает на глазах": поклонники готовящейся лечь под нож Водонаевой бьют тревогу 11:17"Родители – главный пример для своих детей": Дмитрий Дибров воссоединился с бывшей женой 10:36"Ну как не петь вживую?": исполнительница "Матушки-земли" пристыдила "плюнувшую" в фанатов Кадышеву 09:17Максим Галкин* опубликовал фото из центра Москвы: в сети настоящий переполох 08:32"Уничтожают здоровые ткани": доктор Мясников раскрыл истинную причину тяжелых утренних инфарктов 06:13"От 50-60 тысяч": где россиянам дешево отдохнуть этой весной 03:48Польза обнуляется: раскрыт главный секрет эффективности интервального голодания 00:59Достаток и мир придут в семью: что нужно обязательно сделать в доме 10 февраля в день рождения домового 21:1843-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом 20:40Тест: угадайте знаковые советские фильмы по одному кадру с лошадью 18:55Сыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар" 17:4448-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак 16:46Собянин: Москва вносит ключевой вклад в достижение национальной цели в сфере креативных индустрий 15:50Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве 14:52Сергей Собянин: ВРП Москвы с 2020 года увеличился на 28,4% 14:41Собянин доложил Путину об итогах 2025 года и планах на 2026 год 13:18Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик 12:19"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 11:54Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья 11:06"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом 10:17"Боже, о ком это?": Светлана Бондарчук раскрыла, зачем на самом деле написала автобиографию 09:11"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять 08:30"Будет другой образ, другой стиль": как скандал с квартирой и "прослушкой" заставил Ларису Долину начать жизнь с нуля 04:05"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство 00:02Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду 21:04Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком 18:57Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте 15:36Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности 12:24Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости 09:52"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку 06:21Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все 03:50Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму 00:40День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 21:20Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак 18:05Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день 15:33Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности 12:17Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте 09:10"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи 06:40Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали 03:19Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск 00:12Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной 20:47Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона 20:06"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться 18:26"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме 17:34Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой 16:28Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей 16:19Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Что учитывать при покупке ванны?

Что учитывать при покупке ванны?
79

Покупка ванны – не выбор сантехники, а решение на годы вперед. От нее зависит, будет ли вечерний ритуал расслаблением или источником раздражения: скрип, быстрая остывающая вода, неудобные бортики или теснота. Подготовили для вас самое важное, что реально влияет на выбор, опираясь на опыт реальных ремонтов, отзывы и предложения ведущих магазинов.

Размер имеет значение и форма тоже

Ванная комната в типичной квартире — это часто крошечное пространство, где нужно уместить не только ванну, но и раковину, стиралку и полочки с косметикой. Так что начните с рулетки: измерьте комнату и подумайте, сколько места вы готовы отдать под купель. Стандартная длина ванны — от 150 до 180 см, ширина — 70-80 см, а идеальная глубина чаши - 50-60 см, чтобы вода покрывала тело по плечи. Если вы ростом под два метра, берите подлиннее, а для семьи с детьми или пожилыми — модель с низкими бортиками (65-70 см от пола), чтобы не пришлось прыгать как акробат.

Формы тоже играют роль. Прямоугольная — классика для маленьких ванных, угловая сэкономит пространство в углу, а овальная или круглая добавит шика, но подойдет только для просторных помещений. Асимметричные варианты — это хит для нестандартных планировок, где каждый сантиметр на счету. Главное — чтобы ванна вписывалась гармонично, а не торчала как инородное тело. Если сомневаетесь, нарисуйте план на бумаге или используйте онлайн-планировщики — они есть на многих сайтах сантехники.

Материал: от вечного чугуна до модного акрила

Вот где начинается самое интересное — выбор материала определяет, сколько ванна прослужит, как она будет держать тепло и сколько шума издавать. Давайте разберем тройку лидеров.

● Чугун — тяжелый (до 150 кг), но неубиваемый. Служит 20+ лет, отлично держит тепло (вода остывает медленно), не шумит при наборе и легко чистится. Минусы? Трудно тащить на пятый этаж без лифта, формы в основном стандартные, и цена кусается (от 20 тысяч рублей за хорошую модель). Идеально для тех, кто ценит надежность и не гонится за дизайном.

● Сталь: легкая, дешевая и с кучей форм — от простых до с подлокотниками и подголовниками. Уход простой, эмаль можно реставрировать. Но вот беда: тонкие стенки (меньше 3 мм) могут деформироваться, вода остывает быстро, а набор звучит как барабанная дробь. Решение — обклеить шумоизоляцией, типа пенофола. Подойдет для дачи или бюджета.

● Акрил: король разнообразия — легкий, теплый на ощупь, формы любые (даже с гидромассажем), цвета от белого до ярких. Служит 10-15 лет, если акриловый слой не меньше 6 мм. Минусы: требует нежного ухода (никаких абразивов), и на рынке полно подделок. Берите от проверенных брендов вроде Ravak или Cersanit, чтобы не разочароваться.

В общем, если вы за вечность — чугун, за бюджет — сталь, за комфорт и стиль — акрил. А огромный ассортимент ванн, от простых до премиум, можно смотреть по каталогам в различных интернет-магазинах – там полно разных моделей на любой вкус и кошелек.

Установка и комплектующие: не забудьте о «скрытых героях»

Многие думают: купил ванну — и готово. А нет! Опора, слив и экраны — это то, что делает ее удобной и долговечной. Ножки — бюджетный вариант, но они могут скрипеть и не выдерживать вес (лучше из оцинкованной стали). Каркас — надежнее, распределяет нагрузку до 500 кг, регулируется по высоте и предотвращает прогибы.

Слив-перелив: традиционный с цепочкой — просто и дешево, полуавтомат с тросиком — удобнее, а автоматический (нажми и готово) — топ для ленивых. Экран (панель) спрячет трубы и добавит места для хранения шампуней. Если ванна стоит не у стены, берите боковые панели. И помните: установка — дело мастера, особенно если гидромассаж или сложная форма. Лучше не экономить на сантехнике, чтобы потом не заливать соседей.

Дополнительные фишки: от гидромассажа до хромотерапии

Хотите превратить ванну в спа? Добавьте опции! Гидромассаж (6-8 форсунок) — для тонуса мышц, аэромассаж — для релакса с пузырьками, хромотерапия — лампы для настроения. Есть даже автодезинфекция и датчики уровня воды. Но учтите, что это удорожает ванну, повысит счета за воду/электричество и усложнит уход. Если бюджет позволяет, то почему нет? Но для повседневки хватит базовой модели.

А если ванна кажется слишком громоздкой, подумайте об альтернативе: душевая кабина, купить которую можно в проверенных магазинах, — компактная, экономит воду и идеальна для динамичных людей. Взгляните, например, на варианты, где можно душевую кабину купить на выгодных условиях .

Бюджет и где искать: не ведитесь на акции

Цены стартуют от 5-10 тысяч за простую стальную и доходят до 100+ за акриловую с наворотами. Добавьте доставку, установку и комплектующие — набежит. Совет: читайте отзывы, проверяйте сертификаты (чтобы не нарваться на подделку) и сравнивайте в нескольких магазинах. Топовые бренды — Roca, Jacob Delafon для чугуна, Kaldewei для стали, Ravak для акрила. И не спешите: лучше переплатить за качество, чем менять через год. Выбор ванны — это баланс между желаниями, пространством и кошельком. Измерьте, подумайте о материале, не игнорируйте комплектующие — и вы получите не просто сантехнику, а место для настоящего отдыха.

Шоу-бизнес в Telegram

10 февраля 2026, 14:46
Фото: wuttichai1983 / freepik.com

Александр Гриф: цифровой суверенитет со смыслом

Александр Гриф: цифровой суверенитет со смыслом
Александр Александрович Гриф – предприниматель, общественно-политический деятель и эксперт по цифровому, когнитивному и технологическому суверенитету. Мы порой случайно открываем для себя деятелей, которые незаметно формируют ключевые тренды.

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта
В современном мире, где объем информации стремительно растет, потребность в точной и быстрой транскрибации аудио– и видеоматериалов становится все более актуальной.

Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир"

Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир"
Компания "Авивир" (Avivir) развивает комплексные проекты в сфере здравоохранения – от фармацевтики до социальной инфраструктуры. Одним из ключевых направлений стал бренд витаминов и БАДов MINDLY. Это не просто линейка добавок, а полноценная платформа с собственным RnD-центром. О современных тенденциях в инновационной и персонализированной витаминотерапии рассказала в интервью врач-эндокринолог и медицинский директор MINDLY – Карина Аврамова. «Авивир» — компания, занимающаяся комплексными проектами в сфере здравоохранения – от разработки и дистрибуции фармацевтических и парафармацевтических продуктов до строительства и оснащения объектов социальной инфраструктуры.

Максим Барский: "Сибантрацит" – история прорывной трансформации бизнеса в угольной промышленности

Максим Барский: "Сибантрацит" – история прорывной трансформации бизнеса в угольной промышленности
Максим Барский сыграл решающую роль в развитии данного угледобывающего предприятия. Максим Барский был его гендиректором. Максим Барский "Сибантрацит" сделал холдингом, который занял лидерские позиции на глобальном рынке. В течение более четверти века Максим Геннадьевич Барский тесно взаимодействует с рынком крупного капитала.

Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса

Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса
Вопрос эффективности медицинских перчаток в качестве средства защиты от коронавируса вызывает много споров в научном сообществе. "Дни.ру" выяснили, действительно ли они могут спасти от заражения и когда их лучше всего использовать. Эффективность медицинских перчаток Когда использовать перчатки Правила ношения в России Эффективность медицинских перчаток Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует носить медицинские перчатки в общественном транспорте.

Выбор читателей

09/02Пнд"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 09/02Пнд"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом 09/02ПндРоковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду 08/02ВскПсихологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте 08/02ВскЭтот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком 09/02Пнд"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство