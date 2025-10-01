Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир"

Компания "Авивир" (Avivir) развивает комплексные проекты в сфере здравоохранения – от фармацевтики до социальной инфраструктуры. Одним из ключевых направлений стал бренд витаминов и БАДов MINDLY. Это не просто линейка добавок, а полноценная платформа с собственным RnD-центром. О современных тенденциях в инновационной и персонализированной витаминотерапии рассказала в интервью врач-эндокринолог и медицинский директор MINDLY – Карина Аврамова.



«Авивир» — компания, занимающаяся комплексными проектами в сфере здравоохранения – от разработки и дистрибуции фармацевтических и парафармацевтических продуктов до строительства и оснащения объектов социальной инфраструктуры.

MINDLY — бренд витаминов и БАДов, один из крупных и активно развивающихся проектов компании «Авивир». Это не просто высококачественные и эффективные витамины, но и целая платформа со своим собственным RnD-центром (Research and Development).

– Как появилась идея создать бренд MINDLY и в чем его преимущество?

– Все началось с того, что наша команда врачей и фармакологов с накопленным клиническим опытом в медицине начала разрабатывать сложные парафармацевтические продукты для крупнейших фармкомпаний. Мы ориентировались на комплементарные продукты к лекарственным терапиям для усиления эффекта и компенсации их побочных действий.

Сейчас мы создаем инновационные и высококачественные витамины как для взрослых, так и для детей, а наше преимущество — это эффективность и безопасность производимой нами продукции.

– Как построен процесс разработки новых продуктов?

– В основе разработки всех наших продуктов лежит полноценный RnD-цикл. Наша команда медицинских специалистов сочетает в себе накопленный опыт практикующих врачей разной направленности: от гинекологии и педиатрии до эндокринологии и клинической фармакологии. Специалисты регулярно следят за всеми инновациями, научными открытиями и разработками в области превентивной медицины по всему миру.

Мы отбираем и создаем лучшие рецептуры для эффективной синергии активных компонентов. Тестируем и отбираем качественное сырье, которое будет соответствовать всем ожидаемым характеристикам и органолептическим свойствам.

На этом этапе мы ведем работу с независимыми лабораториями, чтобы быть уверенными в использовании безопасных и эффективных компонентов. Для нас важно создать качественный продукт – комплексное решение, высокую биодоступность и практическую эффективность.

– Где производятся витамины MINDLY и как выбираются площадки для производства?

Мы сотрудничаем с лучшими производственными площадками Европы и России. Технологии не стоят на месте, а мы хотим иметь возможность быстро и качественно реализовывать все наши разработки. Поэтому каждый раз мы используем все более совершенные методы создания продуктов: мягкожелатиновые капсулы, липомосальные формы, капсулы в капсуле, витамины в виде мармелада для детей и взрослых, особенные способы упаковки, которые позволяют человеку получить персонализированный набор витаминов. Кроме того, сотрудничество с несколькими производствами дает нам возможность быть гибкими и наиболее оперативно выпускать новые формы. И немаловажно отметить, что при этом каждая выбранная нами площадка для производства имеет наивысшие европейские стандарты качества GMP.

– Как компания «Авивир» и в частности бренд MINDLY контролируют качество продукции?

– Для нас это ключевой вопрос. Поскольку до сих пор люди скептически относятся к биологически активным добавкам в виду несовершенного контроля качества продуктов. У нас действует многоуровневая система контроля.

Мы отбираем сырье международных поставщиков с документально подтвержденной чистотой и заявленной концентрацией активных веществ.

Проводим входной лабораторный контроль каждой партии субстанций.

Обязательно следим за тем, чтобы контрактные площадки были сертифицированы по стандартам GMP и FDA.

Но даже несмотря на эти гарантии, мы проводим выпускной посерийный контроль готовой продукции: проверяем стабильность, фактическое содержание веществ, микробиологию.

Мы выступаем за то, чтобы БАДы в России регулировались по аналогии с лекарственными препаратами: с обязательным лабораторным подтверждением, маркировкой, отслеживаемостью партий. Это — вопрос уважения к потребителю. В настоящий момент с этой задачей неплохо справляется система Честный знак.

– В чем заключается инновационность витаминов MINDLY?

– Инновационность нашей продукции заключается в том, что мы работаем с врачами различных специальностей, выявляем востребованные ниши для эффективного лечения пациентов. Анализируя мировые современные решения, научные исследования и используя современные технологии, мы создаем уникальную формулу.

– У «Авивир» также есть линейка витаминов для детей Avikids. Расскажите о ней подробнее.

Да, мы производим и витамины для детей. Задача детской линейки Avikids заключалась в том, чтобы создать такой продукт, который восполнит основные дефициты у ребенка и при этом будет нравиться детям. Мы хотели избежать конфликтов при кормлении, чтобы мамам не приходилось заставлять своих детей есть брокколи, и привить детям привычку заботиться о здоровье с раннего возраста. Поэтому мы выбрали форму выпуска в виде мармеладных мишек и добавили интерактивный элемент: каждый ребенок получает коллекционные наклейки и яркие карточки с полезными советами о здоровом образе жизни.

Мы с самого детства прививаем заботу о своем здоровье у детей и формируем правильные здоровые привычки таким образом, что даже самый капризный в питании малыш смог получить все необходимые витамины и минералы.

– Как вы планируете развивать бренд?

– Мы планируем последовательно расширять линейку продуктов бренда MINDLY, уделяя при этом особое внимание тем направлениям, где сегодня особенно востребованы научный подход и доказанная эффективность.

В первую очередь, это — гормональное здоровье, поддержка репродуктивной системы пар, активное долголетие, спортивное питание. Мы уже разрабатываем решения, которые отвечают реальным физиологическим запросам — не просто «витамины для мужчин и женщин», а комплексные продукты для поддержки гормонального баланса, фертильности, периода беременности и восстановления после родов.

В сфере спортивного питания мы ориентируемся не на «массовый фитнес-продукт», а на инновационные нутрицевтики, которые работают на восстановление, метаболизм, антиоксидантную защиту, когнитивную и физическую выносливость.

Кроме того, сейчас наша цель – выйти на зарубежные рынки и развивать бренд не только в России, но и за рубежом. Мы ведем переговоры с партнерами и дистрибьюторами в странах СНГ и Европы.Для нас важно сформировать новую культуру потребления нутрицевтиков, где главную роль играет врачебный подход, доверие, безопасность и высокая эффективность.