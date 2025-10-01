Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир"

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Среда 1 октября

17:38Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир" 17:36Билан обошел Лазарева и Гагарину в рейтинге самых привлекательных артистов у россиян 16:45Свыше сотни незаконных построек демонтировано в Академическом районе 16:30"Это клевета": NL International готовит волну исков в защиту своей репутации 16:00Физические нагрузки помогают справиться с постковидным синдромом – исследование 13:29Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 13:24Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй 12:25Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону 12:09Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше 11:24Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру 11:14Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей? 10:56Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом 10:23Как синий цвет экранов смартфонов влияет на здоровье? 10:08Мудрость Омара Хайяма: почему лучше не выбирать жену, с которой можно жить? 09:39Забытые сокровища Disney: 5 мультфильмов для борьбы с осенней хандрой 08:55Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, поверьте свою библиотеку 08:29Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года 07:59В этом мясе в 2 раза больше витаминов по сравнению с курицей и индейкой 06:31Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом 03:57Сердце забьется чаще: 4 знака зодиака, которым октябрь обещает судьбоносную встречу 00:44Деньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 21:29Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день 20:29Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле? 11:21Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов 10:58Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака 10:48Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть 09:53В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада 09:39Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone 09:32Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов 08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир"

Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир"
65

Компания "Авивир" (Avivir) развивает комплексные проекты в сфере здравоохранения – от фармацевтики до социальной инфраструктуры. Одним из ключевых направлений стал бренд витаминов и БАДов MINDLY. Это не просто линейка добавок, а полноценная платформа с собственным RnD-центром. О современных тенденциях в инновационной и персонализированной витаминотерапии рассказала в интервью врач-эндокринолог и медицинский директор MINDLY – Карина Аврамова.

  • «Авивир» — компания, занимающаяся комплексными проектами в сфере здравоохранения – от разработки и дистрибуции фармацевтических и парафармацевтических продуктов до строительства и оснащения объектов социальной инфраструктуры.

  • MINDLY — бренд витаминов и БАДов, один из крупных и активно развивающихся проектов компании «Авивир». Это не просто высококачественные и эффективные витамины, но и целая платформа со своим собственным RnD-центром (Research and Development).

– Как появилась идея создать бренд MINDLY и в чем его преимущество?

– Все началось с того, что наша команда врачей и фармакологов с накопленным клиническим опытом в медицине начала разрабатывать сложные парафармацевтические продукты для крупнейших фармкомпаний. Мы ориентировались на комплементарные продукты к лекарственным терапиям для усиления эффекта и компенсации их побочных действий.

Сейчас мы создаем инновационные и высококачественные витамины как для взрослых, так и для детей, а наше преимущество — это эффективность и безопасность производимой нами продукции.

– Как построен процесс разработки новых продуктов?

– В основе разработки всех наших продуктов лежит полноценный RnD-цикл. Наша команда медицинских специалистов сочетает в себе накопленный опыт практикующих врачей разной направленности: от гинекологии и педиатрии до эндокринологии и клинической фармакологии. Специалисты регулярно следят за всеми инновациями, научными открытиями и разработками в области превентивной медицины по всему миру.

Мы отбираем и создаем лучшие рецептуры для эффективной синергии активных компонентов. Тестируем и отбираем качественное сырье, которое будет соответствовать всем ожидаемым характеристикам и органолептическим свойствам.

На этом этапе мы ведем работу с независимыми лабораториями, чтобы быть уверенными в использовании безопасных и эффективных компонентов. Для нас важно создать качественный продукт – комплексное решение, высокую биодоступность и практическую эффективность.

– Где производятся витамины MINDLY и как выбираются площадки для производства?

Мы сотрудничаем с лучшими производственными площадками Европы и России. Технологии не стоят на месте, а мы хотим иметь возможность быстро и качественно реализовывать все наши разработки. Поэтому каждый раз мы используем все более совершенные методы создания продуктов: мягкожелатиновые капсулы, липомосальные формы, капсулы в капсуле, витамины в виде мармелада для детей и взрослых, особенные способы упаковки, которые позволяют человеку получить персонализированный набор витаминов. Кроме того, сотрудничество с несколькими производствами дает нам возможность быть гибкими и наиболее оперативно выпускать новые формы. И немаловажно отметить, что при этом каждая выбранная нами площадка для производства имеет наивысшие европейские стандарты качества GMP.

– Как компания «Авивир» и в частности бренд MINDLY контролируют качество продукции?

– Для нас это ключевой вопрос. Поскольку до сих пор люди скептически относятся к биологически активным добавкам в виду несовершенного контроля качества продуктов. У нас действует многоуровневая система контроля.

  • Мы отбираем сырье международных поставщиков с документально подтвержденной чистотой и заявленной концентрацией активных веществ.

  • Проводим входной лабораторный контроль каждой партии субстанций.

  • Обязательно следим за тем, чтобы контрактные площадки были сертифицированы по стандартам GMP и FDA.

Но даже несмотря на эти гарантии, мы проводим выпускной посерийный контроль готовой продукции: проверяем стабильность, фактическое содержание веществ, микробиологию.

Мы выступаем за то, чтобы БАДы в России регулировались по аналогии с лекарственными препаратами: с обязательным лабораторным подтверждением, маркировкой, отслеживаемостью партий. Это — вопрос уважения к потребителю. В настоящий момент с этой задачей неплохо справляется система Честный знак.

– В чем заключается инновационность витаминов MINDLY?

– Инновационность нашей продукции заключается в том, что мы работаем с врачами различных специальностей, выявляем востребованные ниши для эффективного лечения пациентов. Анализируя мировые современные решения, научные исследования и используя современные технологии, мы создаем уникальную формулу.

– У «Авивир» также есть линейка витаминов для детей Avikids. Расскажите о ней подробнее.

Да, мы производим и витамины для детей. Задача детской линейки Avikids заключалась в том, чтобы создать такой продукт, который восполнит основные дефициты у ребенка и при этом будет нравиться детям. Мы хотели избежать конфликтов при кормлении, чтобы мамам не приходилось заставлять своих детей есть брокколи, и привить детям привычку заботиться о здоровье с раннего возраста. Поэтому мы выбрали форму выпуска в виде мармеладных мишек и добавили интерактивный элемент: каждый ребенок получает коллекционные наклейки и яркие карточки с полезными советами о здоровом образе жизни.

Мы с самого детства прививаем заботу о своем здоровье у детей и формируем правильные здоровые привычки таким образом, что даже самый капризный в питании малыш смог получить все необходимые витамины и минералы.

– Как вы планируете развивать бренд?

– Мы планируем последовательно расширять линейку продуктов бренда MINDLY, уделяя при этом особое внимание тем направлениям, где сегодня особенно востребованы научный подход и доказанная эффективность.

В первую очередь, это — гормональное здоровье, поддержка репродуктивной системы пар, активное долголетие, спортивное питание. Мы уже разрабатываем решения, которые отвечают реальным физиологическим запросам — не просто «витамины для мужчин и женщин», а комплексные продукты для поддержки гормонального баланса, фертильности, периода беременности и восстановления после родов.

В сфере спортивного питания мы ориентируемся не на «массовый фитнес-продукт», а на инновационные нутрицевтики, которые работают на восстановление, метаболизм, антиоксидантную защиту, когнитивную и физическую выносливость.

Кроме того, сейчас наша цель – выйти на зарубежные рынки и развивать бренд не только в России, но и за рубежом. Мы ведем переговоры с партнерами и дистрибьюторами в странах СНГ и Европы.Для нас важно сформировать новую культуру потребления нутрицевтиков, где главную роль играет врачебный подход, доверие, безопасность и высокая эффективность.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2025, 17:38
Врач эндокринолог - диетолог, медицинский директор компании Авивир – Аврамова Карина Игоревна
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Максим Барский: "Сибантрацит" – история прорывной трансформации бизнеса в угольной промышленности

Максим Барский: "Сибантрацит" – история прорывной трансформации бизнеса в угольной промышленности
Максим Барский сыграл решающую роль в развитии данного угледобывающего предприятия. Максим Барский был его гендиректором. Максим Барский "Сибантрацит" сделал холдингом, который занял лидерские позиции на глобальном рынке. В течение более четверти века Максим Геннадьевич Барский тесно взаимодействует с рынком крупного капитала.

Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса

Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса
Вопрос эффективности медицинских перчаток в качестве средства защиты от коронавируса вызывает много споров в научном сообществе. "Дни.ру" выяснили, действительно ли они могут спасти от заражения и когда их лучше всего использовать. Эффективность медицинских перчаток Когда использовать перчатки Правила ношения в России Эффективность медицинских перчаток Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует носить медицинские перчатки в общественном транспорте.

Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения

Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения
Осенью пандемия коронавируса вновь начала набирать обороты в России. Власти некоторых городов вновь ввели контроль за соблюдением масочного режима. На сайте "Дни.ру" вы в подробностях узнаете об эффективности медицинских масок, а также как и сколько их носить. Эффективность медицинских масок Какие маски лучше Как правильно носить маску Где купить маски Правила ношения в России Эффективность медицинских масок В начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о пандемии коронавируса нового типа – SARS-COV-2.

Симптомы коронавируса: как распознать первые признаки COVID-19

Симптомы коронавируса: как распознать первые признаки COVID-19
Кашель, насморк, боль в груди и легочная недостаточность. Об этих и многих других симптомах коронавируса COVID-19, а также о лечении заболевания – в материале "Дни.ру".   Симптомы коронавируса у человека Осложнения при коронавирусе Первые симптомы коронавируса Симптомы коронавируса у детей Симптомы коронавируса – лечение Симптомы коронавируса у человека Количество зараженных COVID-19 в мире в сентябре 2020 года перевалило за отметку в 33 миллиона человек.

Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире

Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
COVID-19 в мире уже давно превратился в глобальную пандемию, которая охватила практически каждую страну на всех континентах Земли за исключением Антарктиды. Человечество еще не перешагнуло через пик распространения болезни: в некоторых странах уже зафиксировали вторую волну. Вся последняя статистика коронавируса в России и мире – в нашем материале. Коронавирус в РоссииКоронавирус в ЕвропеКоронавирус в миреСтатистика смертей от COVID-19 Статистика заражения коронавирусомДаже те, кто ожидал превращения COVID-19 в глобальную пандемию, вряд ли могли спрогнозировать, что число зараженных будет расти настолько быстро.

Выбор читателей

30/09ВтрЭти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 01/10СрдСтоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, поверьте свою библиотеку 29/09ПндБез вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 29/09ПндОт этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 01/10СрдДеньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 29/09ПндКуда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона