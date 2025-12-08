Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Понедельник 8 декабря

Александр Гриф: цифровой суверенитет со смыслом

Александр Гриф: цифровой суверенитет со смыслом
71

Александр Александрович Гриф – предприниматель, общественно-политический деятель и эксперт по цифровому, когнитивному и технологическому суверенитету.

Мы порой случайно открываем для себя деятелей, которые незаметно формируют ключевые тренды. Александр Александрович Гриф – один из таких многогранных лидеров. Предприниматель и общественно-политический деятель, он зарекомендовал себя как эксперт в вопросах цифрового суверенитета и международного сотрудничества. При этом Гриф демонстрирует фундаментальный подход к управлению, совмещая технологические инновации с глубоким пониманием их роли в обществе.

Карьерный путь Грифа объединил науку, бизнес и государственный сектор. Получив инженерное и экономическое образование, он выработал междисциплинарный взгляд, позволяющий уверенно чувствовать себя и в финансовой сфере, и в технологической, и в государственной политике. Этот опыт помогает ему находить общий язык с самыми разными партнерами – от инженеров и IT-специалистов до чиновников, связывая разрозненные области в единую концепцию развития.

Сегодня Александр Гриф известен как один из идеологов когнитивного, цифрового и технологического суверенитета в рамках СНГ. Он возглавляет комитет по этим вопросам в Деловом центре экономического развития СНГ и одновременно руководит научной лабораторией при МНИИПУ, где изучается онтология когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов. Гриф стоит у истоков Международной организации цифрового суверенитета (МОЦС) – площадки, призванной объединить государства и экспертов вокруг идеи технологической независимости. Его подход подчёркивает: суверенитет в цифровой сфере – это прикладная задача, переходящая из теории в практику через создание собственных платформ, стандартов и продуктов. При этом, по убеждению Грифа, технологическая независимость не равнозначна изоляции: напротив, она открывает возможности для равноправной кооперации и обмена опытом.

Особое место в работе Грифа занимают международные проекты с акцентом на Ближний Восток. Возглавляя Российско-Арабский совет в структуре Делового центра СНГ, он с 2024 года выстраивает партнерство России с государствами Персидского залива, прежде всего с Султанатом Оман. Под его руководством налажен прямой диалог бизнеса и власти, проведены форумы и бизнес-миссии, нацеленные на реализацию стратегии Oman Vision 2040. Гриф также служит связующим звеном для российских компаний, планирующих выйти на рынки Омана и соседних стран, продвигая формат «мягкой силы» – культурного диалога и взаимовыгодного обмена знаниями вместо конкуренции.

За всеми инициативами Грифа стоит человеко-центричная философия управления. Новые технологии, по его мнению, должны не просто внедряться, а улучшать жизнь людей и укреплять суверенитет без утраты собственного лица. Такой подход – прикладная философия управления – обеспечивает интеграцию технологий со смыслом. В своих выступлениях Гриф последовательно продвигает идею, что цифровая трансформация должна служить обществу, а не наоборот. Подобная взвешенная и аналитичная позиция отличает его от многих технократов. Она же делает фигуру Александра Грифа заметной: как стратег, он формирует новую модель развития, в которой инновации идут рука об руку со смысловыми ценностями и международным партнерством.

Шоу-бизнес в Telegram

8 декабря 2025, 12:46
Дни.ру✓ Надежный источник

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта

Автоматическая или ручная транскрибация: что выбрать для вашего проекта
В современном мире, где объем информации стремительно растет, потребность в точной и быстрой транскрибации аудио– и видеоматериалов становится все более актуальной.

Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир"

Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир"
Компания "Авивир" (Avivir) развивает комплексные проекты в сфере здравоохранения – от фармацевтики до социальной инфраструктуры. Одним из ключевых направлений стал бренд витаминов и БАДов MINDLY. Это не просто линейка добавок, а полноценная платформа с собственным RnD-центром. О современных тенденциях в инновационной и персонализированной витаминотерапии рассказала в интервью врач-эндокринолог и медицинский директор MINDLY – Карина Аврамова. «Авивир» — компания, занимающаяся комплексными проектами в сфере здравоохранения – от разработки и дистрибуции фармацевтических и парафармацевтических продуктов до строительства и оснащения объектов социальной инфраструктуры.

Максим Барский: "Сибантрацит" – история прорывной трансформации бизнеса в угольной промышленности

Максим Барский: "Сибантрацит" – история прорывной трансформации бизнеса в угольной промышленности
Максим Барский сыграл решающую роль в развитии данного угледобывающего предприятия. Максим Барский был его гендиректором. Максим Барский "Сибантрацит" сделал холдингом, который занял лидерские позиции на глобальном рынке. В течение более четверти века Максим Геннадьевич Барский тесно взаимодействует с рынком крупного капитала.

Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса

Насколько эффективны медицинские перчатки от коронавируса
Вопрос эффективности медицинских перчаток в качестве средства защиты от коронавируса вызывает много споров в научном сообществе. "Дни.ру" выяснили, действительно ли они могут спасти от заражения и когда их лучше всего использовать. Эффективность медицинских перчаток Когда использовать перчатки Правила ношения в России Эффективность медицинских перчаток Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует носить медицинские перчатки в общественном транспорте.

Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения

Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения
Осенью пандемия коронавируса вновь начала набирать обороты в России. Власти некоторых городов вновь ввели контроль за соблюдением масочного режима. На сайте "Дни.ру" вы в подробностях узнаете об эффективности медицинских масок, а также как и сколько их носить. Эффективность медицинских масок Какие маски лучше Как правильно носить маску Где купить маски Правила ношения в России Эффективность медицинских масок В начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о пандемии коронавируса нового типа – SARS-COV-2.

