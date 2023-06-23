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Пятница 23 июня

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Почему голуби считаются умными птицами – видео

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Сизые голуби – удивительные птицы с множеством интересных характеристик, делающих их особенными в мире животных.

Не раз было доказано, что сизый голубь является очень умной птицей. Было проведено множество экспериментов, в результате которых выяснилось, что голуби обладают отличной памятью, они способны принимать коллективные решения и даже мыслить математическими категориями, аналогичными способностям приматов.

Кроме того, голуби имеют очень острый зрительный аппарат. Благодаря этому они могут легко находить пищу на большом расстоянии. Эти птицы могут узнавать друг друга по голосу, а также по собственным запахам.

Да и нельзя не согласиться, что голуби – одни из самых красивых птиц в мире. Они известны своей грациозностью.

23 июня 2023, 08:40
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами

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Лиса Лиза в приюте для диких животных &quot;Дом Айболита&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Волк Дунай в приюте для диких животных "Дом Айболита".Фото: Екатерина Ежова
Ловушки охотников — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Ловушки рыбаков — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Изъятый арсенал живодеров — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Филин и могильник, хищные птицы в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Чилийская белка Степан в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Марик в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Макс в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова

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