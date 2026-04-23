Худший прогноз для пожилых: обычная анемия может закончиться полной потерей памяти

Низкий уровень гемоглобина перестал быть просто диагнозом из медицинской карты – теперь это официальный фактор риска развития тяжелого слабоумия.

Результаты совместной работы ученых из Швеции и Италии заставляют по-новому взглянуть на проблему анемии у людей старше 60 лет. Выяснилось, что дефицит железа напрямую коррелирует с патологическими изменениями в тканях мозга. Согласно данным исследования, у пожилых пациентов с анемией вероятность развития деменции вырастает на 66%. Эти цифры подтверждают: состояние крови является критическим показателем для сохранения когнитивного здоровья, сообщает RidLife.

Десять лет наблюдений и 2000 добровольцев

Масштаб исследования впечатляет: эксперты на протяжении почти десяти лет отслеживали состояние 2282 человек. В начале эксперимента все участники были ментально здоровы. Ученые регулярно замеряли уровень гемоглобина и проверяли наличие специфических белков в сыворотке крови. В итоге за период наблюдения деменция была диагностирована у 362 участников. Сопоставление данных показало четкую закономерность между плохими показателями крови и последующим распадом личности.

Опасные маркеры: что показал анализ крови

У пациентов с анемией в крови обнаружили повышенную концентрацию трех ключевых индикаторов нейродегенерации. Речь идет о фосфорилированном тау-белке-217 (показатель изменений при болезни Альцгеймера), легких цепях нейрофиламентов (признак повреждения нервных клеток) и глиальном фибриллярном кислом белке (сигнал воспалительных процессов в мозге).

Если у пациента одновременно фиксировалась анемия и высокий уровень этих белков, риск развития деменции увеличивался в 3,5 раза. Это означает, что анемия не просто сопутствующий фактор, а катализатор необратимых процессов. Примечательно, что для мужчин эта связь оказалась более выраженной, чем для женщин.

Почему мозг страдает при анемии?

Основная причина кроется в хроническом дефиците кислорода. Гемоглобин отвечает за доставку кислорода к органам, и мозг, как самый энергозатратный из них, страдает первым. Постоянное кислородное голодание приводит к повреждению сосудов и постепенной гибели нейронов. Исследования с помощью МРТ подтверждают: у пожилых людей с анемией часто наблюдается уменьшение объема мозга и признаки повреждения тканей. Фактически, без должного питания клетки памяти перестают функционировать.

Как обезопасить себя и близких?

Анемия выявляется у каждого десятого человека старше 65 лет. В отличие от генетики или возраста, этот фактор риска можно нейтрализовать. Своевременный скрининг уровня железа и гемоглобина должен стать обязательной частью ежегодного обследования для пожилых людей.

Лечение анемии — это простой и доступный способ снизить вероятность развития деменции. Регулярная сдача анализов крови и коррекция рациона позволяют вовремя заметить дефицит и предотвратить повреждение клеток мозга. Помните, что ясность ума в старости во многом зависит от того, насколько внимательно вы относитесь к базовым показателям своего здоровья уже сегодня.

23 апреля 2026, 11:03
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

