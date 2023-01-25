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90 секунд до конца света: Стрелки часов Судного дня рекордно близко подошли к ядерной полуночи

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Сколько осталось до апокалипсиса?

В последнее время человечество все чаще задается вопросом о конце света, ведь на Земле одновременно постоянно происходит полотора десятка вооруенных конфликтов в горячей фазе. Конец света пытались предсказаить в разгное время философы и пророки.

Для вычисления этой величины в 1947 году даже были созданы "часы Судного дня", которые пока все еще тикают... Их показатели постоянно фиксируются в специальном журнале, который регулярно выпускает университет Чикаго.

Эксперты фиксируют на часах определенное положение стрелок и при этом учитывают риски, которые напрямую связаны с политической напряженностью, гонкой вооружений, развитием высоких технологий, изменением климата и разнообразными эпидемиями. Сегодня стало известно, что стрелки "часов Судного дня" сдвинулись еще на десять секунд и теперь показывают 90 секунд до наступления так называемой ядерной полуночи, сообщает телеграм-канал "Пул N3".

25 января 2023, 08:40
Сирена. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пул N3• Требует проверки

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