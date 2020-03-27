Гречка животворящая: бойфренд Бузовой раздал обездоленному народу крупу (видео)

Привлечь к себе внимание решил возлюбленный Ольги Бузовой. Давид Манукян бесплатно раздал москвичам самые ходовые товары этого месяца – гречневую крупу и туалетную бумагу. Блогер установил фургон, на котором был изображен его портрет, на Профсоюзной улице.
На видео, которое прислали порталу Life, певец надевает защитную маску и перчатки и вместе с товарищем вручает людям товар. Каждый уносит в среднем по пять-шесть пачек.
Отметим, что DAVA запоздал со своей щедростью. Гречка и туалетная бумага в московских супермаркетах в изобилии, ажиотаж уже стих.
Напомним, что за последние сутки в 18 регионах России зафиксировано в общей сложности еще 182 зараженных коронавирусом. Итого в стране уже свыше одной тысячи заболевших COVID-19.
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