Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом

Дмитрий Медведев заметил, что 2020 год многим принес тяжелые испытания. Тем не менее, произошли и позитивные перемены. "В жизнь вернулись такие понятия, как сострадание и сочувствие, забота и поддержка", – цитирует RT бывшего президента. Заместитель председателя Совета Безопасности России пожелал россиянам крепкого здоровья, благополучия и счастья.
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