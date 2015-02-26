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Мигранты

"Они рвутся сюда с оружием": Лукашенко пригрозил литовским пограничникам нашествием исламистов

"Они рвутся сюда с оружием": Лукашенко пригрозил литовским пограничникам нашествием исламистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что КГБ и МВД делают все, чтобы не допустить в страну людей с оружием. На этой неделе Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии сообщил о задержании нелегальных мигрантов из Ирака, которые пересекли границу с территории Литвы незаконно.

Мигранты стали сильнейшим вызовом для ЕС

Мигранты стали сильнейшим вызовом для ЕС
С момента подписания Маастрихтского договора прошло более 24 лет. Все эти годы ЕС поступательно развивался и расширялся. В 2016 году он насчитывает 28 государств и многочисленные кризисы. О нынешних проблемах Европейского союза и перспективах развития Дням.Ру рассказала эксперт студенческого сообщества ВШФМ РАНХиГС Маргарита Галятова. Европейский союз строился на базе стабильных институтов, обеспечивающих демократию, законность, соблюдение прав человека и национальных меньшинств.

Соглашение ЕС и Турции назвали безумием

Соглашение с Турцией назвали безумием
Правозащитная организация назвала безумием заключенный между Турцией и ЕС договор, регулирующий миграционную политику. По мнению специалистов, само соглашение – черный день для всего человечества. За беженцев, бегущих в Европу от ужасов войны на Ближнем Востоке, вступилась правозащитная организация.

Эрдоган выкручивает руки европейцам

Эрдоган выкручивает руки европейцам
Отдельные требования Турции по миграционному соглашению с Евросоюзом сравнимы с шантажом. В частности, представители Анкары требуют от ЕС миллиарды евро, а также безвизовый режим для кратковременных визитов турок в Европу. Официальная Анкара хочет слишком многого от Евросоюза за помощь в урегулировании кризиса с беженцами из Сирии, считают в Брюсселе.

Турция получит от ЕС "бонусы" за мигрантов

Что получит Турция от Евросоюза
Если Турция сможет решить проблему с мигрантами, то Евросоюз ее наградит. Например, упрощение визового режима, а также переговоры о присоединении к ЕС. Евросоюз предложит Турции предоставлять убежище тем беженцам, которые в Европе получили отказ.

Мигранты довели Европу до катастрофы

Мигранты довели Европу до катастрофы
Ситуация с мигрантами в Европе близка к критической, гуманитарная катастрофа на пороге. Так оценивают положение в ООН. Причинами кризиса в организации называют отсутствие политической воли. Несогласованность и нерешительность в действиях стран привели Европу к опасной черте, считают в Организации Объединенных Наций.

Меркель в отчаянии из-за мигрантов

Меркель в отчаянии из-за мигрантов
Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что европейская политика открытых границ сталкивается с серьезными препятствиями, однако это не повод отказываться от начатого, считает она. Кроме того, глава немецкого правительства рассказала о том, что на фоне миграционного кризиса наметилась поляризация общества, что также становится проблемой. Миграционный кризис, когда в европейские страны хлынул неконтролируемый поток мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, стал одним из самых серьезных вызовов для целостности Евросоюза.

Шесть миллиардов за гибель Европы

Шесть миллиардов за гибель Европы
Европу, Ближний Восток и Северную Африку накрыла сеть "мегабанд". Единственный и очень доходный бизнес этих криминальных структур – доставка мигрантов в страны ЕС. Только за прошлый год "перевозчики" заработали более шести миллиардов евро. По данным Европола, часть этого заработка – доходы от доставки пяти тысяч боевиков "ИГ", которые вернулись в европейские страны из зон боевых действий в Сирии и Ираке. Перевозка нелегальных мигрантов по доходности становится вровень с таким криминальным бизнесом, как наркоторговля.

ЕС проводит секретную операцию против беженцев

ЕС проводит секретную операцию против беженцев
На сайте разоблачений WikiLeaks появилась информация о сверхсекретной операции военных Евросоюза под кодовым названием "София". В представленных документах анализируются последствия миграционного кризиса, а также изучаются потоки беженцев. Бороться с нелегалами, пытающимися переплыть Средиземное море, планируют и в территориальных водах Ливии. Евросоюз уже в течение многих месяцев пожинает плоды политики США по насаждению демократии на Ближнем Востоке.

Дальний Восток заселят украинцами

Дальний Восток заселят украинцами
В правительстве разрабатывают программу добровольного переселения беженцев с Украины в Сибирь и на Дальний Восток. До 2020 года в этой части России может быть создано порядка 50 тысяч рабочих мест. Минвостокразвития поддержало инициативу. Группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым выступила с инициативой, реализация которой будет способствовать развитию восточных регионов России и поможет частично разрешить миграционный кризис.

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