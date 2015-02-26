Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что европейская политика открытых границ сталкивается с серьезными препятствиями, однако это не повод отказываться от начатого, считает она. Кроме того, глава немецкого правительства рассказала о том, что на фоне миграционного кризиса наметилась поляризация общества, что также становится проблемой. Миграционный кризис, когда в европейские страны хлынул неконтролируемый поток мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, стал одним из самых серьезных вызовов для целостности Евросоюза.