Европейское сообщество в 2016 году насчитывает 28 государств и многочисленные кризисы
Правозащитники обвинили Европу в бесчеловечном отношении к беженцам
Отдельные требования Турции по миграционному соглашению с Евросоюзом попахивают шантажом
Брюссель предложит Анкаре предоставлять убежище тем беженцам, которые в Европе получили отказ
ООН предупреждает, что ситуация с беженцами близка к критической, причина – отсутствие политической воли
Канцлер Германии призналась, что европейская политика открытых границ сталкивается с серьезными препятствиями
Нелегальная перевозка мигрантов стала крупнейшим криминальным бизнесом, услугами "мегабанд" пользуется "ИГ"
Военные намерены бороться с мигрантами не только в международных, но и в территориальных водах
Бегущие от войны люди могут занять около 50 тысяч новых рабочих мест в регионах России
Миграционная политика европейских государств является полным провалом, считает премьер