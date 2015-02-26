Дальний Восток заселят украинцами

В правительстве разрабатывают программу добровольного переселения беженцев с Украины в Сибирь и на Дальний Восток. До 2020 года в этой части России может быть создано порядка 50 тысяч рабочих мест. Минвостокразвития поддержало инициативу. Группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым выступила с инициативой, реализация которой будет способствовать развитию восточных регионов России и поможет частично разрешить миграционный кризис.