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Как одеваться туристу в Северной Корее: полезная памятка

Как одеваться туристу в Северной Корее: полезная памятка
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КНДР – нетривиальный выбор для путешествия. В Северной Корее существуют важные правила, некоторые из которых касаются внешнего вида.

Всем, кто привык модничать с откровенными нарядами или вызывающими хипстерскими элементами гардероба, в Северной Корее делать нечего. Появившись в Пхеньяне в неподобающем для местных жителей виде, есть риск заработать большие проблемы. В КНДР особый менталитет, а понятия красоты и стиля отличаются от голливудских.

Телеканал "360" рассказал, как одеваться туристу в Северной Корее, чтобы не провоцировать массовые возмущения и косые взгляды.

1. Нельзя носить открытую обувь даже в жару. Босоножки — долой! Помните об этом, выбирая наряды.

2. Кеды и кроссовки — моветон. Мужчинам нужно носить ботинки. А женщинам — туфли, допустим небольшой каблук. Так что спортивный стиль в одежде тоже не подходит.

3. Вид должен быть торжественным. Джемпер с вырезами на плечах и шорты — признак дурного вкуса у туриста в Северной Корее.

4. Макияж, где есть яркие тени на глазах и алая помада на губах, — точно не вариант для КНДР. Женщинам следует наносить минимум косметики или вообще не краситься.

Поэтому отвязным модницам отвести душу в Северной Корее не получится. Креативить лучше в другом месте, где эпатажный наряд не будет шокировать окружающих. Однако всегда есть возможность сделать выбор в пользу классических образов — было бы желание. Например, URA.RU пишет, что стилист Александр Рогов экспериментирует с челябинскими брендами.

Между тем специалист по финансам Ильяс Зарипов оценил рост экономических связей между Россией и КНДР. Его предложение относительно сотрудничества с Северной Кореей приводит ОСН.

27 сентября 2023, 02:19
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как на самом деле живут в Северной Корее

Анатолий Хрупов. Из серии День солнца. 1989
Вонг Гуафенг. Урок английского языка в Международной футбольной школе Пхеньяна. Северная Корея. 2014
Матьяж Танчич 3DPKR, Хван Сон Се, 13, Кан Чхоль Хо, 45, тренер по тхэквондо, Ан Сон Иль, 15, Дворец Школьников Кесон. 2014
Матьяж Танчич. #63. ВОН ИЛЬ МЁН, 38, работник печи. Сталелитейный завод Чхоллима. Из серии 3DPRK. 2014
Матьяж Танчич.#91. ЧХЭ ЧЁЛЬ БОК, 25, электрик + ЧО СОН РАН, 32, работница удобрения мочевиной, Завод удобрений Хыннама. Из серии 3DPKR. 2014
Мэтт Пэш. Женщины из Пхеньяна. 2012
Оливер Уэйнрайт. Раздевалка. Стадион Первого мая. 2015
Оливер Уэнрайт. Комната для прессы. Стадион Первого мая. Пхеньян. 2015
Филипп Шансель. Мансудэ. Празднование 100-летия со дня рождения Ким Ир Сена. 15 апреля, 2012
Эддо Хартман. День рождения Ким Ир Сена. Из проекта Подготавливая сцену. Пхеньян, Северная Корея». 2014
Эддо Хартман. Час пик. Из проекта Подготавливая сцену Пхеньян, Северная Корея». 2014
Элис Велинга Не отступая. Северная Корея. 2013-2014
Эрик Лаффорг. Пустой магазин в Пхеньяне, украшенный флагами к национальному празднику. 2011
Эрик Лаффорг. Северная Корея. 2012

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