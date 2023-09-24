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"Камчатка навсегда" или держи карман шире: как испортить отпуск на полуострове

"Камчатка навсегда" или держи карман шире: как испортить отпуск на полуострове
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Отправляясь в путешествие на Камчатку, надо быть готовым к местным обычаям. Это не только климат, природа и стоимость товаров, но и особое человеческое отношение. Турагентствам приезжие клиенты приносят баснословный доход, но вместо благодарности за это о них вытирают ноги.

Когда браконьеры отправляются на морскую рыбалку, они заживо вспарывают пойманную рыбу, достают икру, а остальное швыряют за борт. На Камчатке туристов используют сравнительно подобным образом — от них фирмы стремятся получить исключительно заоблачные суммы, а все остальное значения не имеет.

Конечно, далеко не все гиды и экскурсионные фирмы плевать хотели на счастье клиента. Но все-таки есть среди них лидеры по низкому качеству обслуживания. В частности, это организация "Камчатка навсегда", которая предлагает туры в Telegram, собирает оплату, а в последний момент нередко отменяет для вас тур, если попалась "рыба покрупнее".

Оправданием может служить все что угодно — и погодные условия, и транспортные проблемы, раз уж фантазия позволяет. Оказывать услугу в соседнюю дату тоже не будут, мол, там уже все занято. Держи карман шире!

Скриншот Telegram

В телеграм-сообществе камчатских путешественников отзывы с жалобами поступают от совершенно разных незнакомых людей, которые оказались слишком "мелкой рыбой".

Туристы массово негодуют, когда летят через всю страну с чемоданом снаряжения, а вместо оплаченной услуги получают от турагентств на Камчатке от ворот поворот.

"Косяк в том, что отменяют экскурсии, и ты, летя 9 часов, не знаешь, что делать, так как экскурсий на замену просто уже нет", — возмущается Yulia.

"Да-да… Я, кстати, в этом году третий раз… прошла тоска по Камчатке. И этому послужили не цены, а отношение к туристическому делу в целом. Я говорю о бюджетном туризме, а не об индивидуальных турах за 150 тысяч рублей. Жалко, очень жалко регион с возможностями", — присоединяется к ней еще одна жертва обмана.

Скриншот Telegram

Однако наивно полагать, что с частными гидами ваш отпуск не будет испорчен. Как и турфирмы, они рассчитывают сорвать куш за счет приезжих.

В сезон за групповой трансфер к практически любому территориально доступному вулкану цены начинаются от 7 тысяч рублей за одно посадочное место на джипе. С человека за один и тот же маршрут длиной в 6-10 часов запрашивают и 10, и 15,и 30 тысяч — потолка нет.

Возникает вопрос: а точно ли местные знают, какой уровень МРОТ установлен в России? Например, гид Николай с сайта "Авито" даже не представляет, почему ему не хотят платить половину от месячной зарплаты рядового учителя или медика.

Скриншот "Авито"

Итак, чтобы не быть той рыбой, которую вспарывают ради икры и швыряют за борт, просто не попадайтесь на удочку. В противном случае Камчатку вы точно запомните навсегда, но вряд ли решите вернуться.

24 сентября 2023, 22:07
Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

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Стеклянная бухта, Владивосток. Фото: Екатерина Ежова
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